До яких би розмірів не виростав наш улюблений собака, він завжди хотітиме опинитися на руках та відчути себе у теплих обіймах.
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Втім, інколи чотирилапі улюбленці досягають таких великих розмірів, що можуть не залишити своїм господарям вибору. Якщо такий собака захоче свою порцію ласки – він її отримає, зі згодою господаря чи без.
Деякі господарі поділилися чудовими світлинами, на яких їхній улюбленець ніби не уявляє, до яких розмірів виріс. Дивіться теплі фото найвірніших друзів, опиратися настирності яких немає жодного змісту.
Втримати гіганта на руках – справа не з легких / Фото BuzzFeed
Потанцюємо? / Фото BuzzFeed
Ось це насправді широкі обійми / Фото BuzzFeed
Комусь треба ванна більших розмірів / Фото BuzzFeed
Повністю покупатися не вийде / Фото BuzzFeed