К каким бы размеров не вырастал наш любимый пес, он всегда будет хотеть залезть на и почувствовать себя в теплых объятиях.
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Впрочем, иногда четвероногие любимцы достигают таких больших размеров, что могут не оставить своим хозяевам выбора. Если такая собака захочет свою порцию ласки – она ее получит, с согласия хозяина или без.
Некоторые хозяева поделились замечательными фотографиями, на которых их питомец будто не представляет, до каких размеров вырос. Смотрите теплые фото самых верных друзей, сопротивляться настойчивости которых нет никакого смысла.
Удержать гиганта на руках – дело не из легких / Фото BuzzFeed
Потанцуем ? / Фото BuzzFeed
Вот это действительно широкие объятия / Фото BuzzFeed
Кому-то надо ванна большего размера / Фото BuzzFeed
Полностью искупаться не получится / Фото BuzzFeed