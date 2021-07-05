Собаки – верные охранники любого дома, защита семьи – их главный инстинкт. Все произошло на рассвете, около 5 утра. Пока вся семья спала, щенок проснулся от резкого запаха дыма.

Важно Как познакомить собаку с другими любимцами: полезные советы

Пожар начал вспыхивать невиданными темпами. Именно тогда верная собака решила предупредить семью, что вот-вот должно произойти что-то плохое.



Невероятное спасение / Фото Bored Panda

Верный песик пытался разбудить 53-летнюю мать троих детей, но она сначала никак не отреагировала, поскольку не видела, в чем проблема. Когда хозяйка не реагировала на лай, щенок начал дергать ее за волосы и ухо, даже погрыз пижаму.

Собаки нуждаются в особенной заботе , а также постоянном внимании , времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Верный защитник / Фото Bored Panda

Сначала хозяйка думала, что собака хочет пить или на улицу, но когда встала, увидела, что семейный алтарь горит. Собака подарила хозяевам необходимое время, чтобы успеть схватить деньги и документы и счастливо выбраться из дома.

Интересно Ветеринар модернизирует французских бульдогов: длиннее морда, но без проблем с дыханием



Верный друг семьи / Фото Bored Panda

Вся семья была благодарна за героический поступок собаки. Анандавели получил несколько незначительных ожогов, но немедленно получил надлежащую помощь.

Местная община начала сбор средств для покрытия убытков и расходов на восстановление дома. Семья пообещала передать лишние деньги местным приютам для животных.