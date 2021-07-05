Собаки – вірні охоронці будь-якого дому, захист сім'ї – їхній головний інстинкт. Все сталося на світанку, близько 5 ранку. Поки вся родина спала, цуценя проснулося від різкого запаху диму.

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Пожежа почала спалахувати небаченими темпами. Саме тоді вірна собака вирішила попередити родину, що ось-ось має статися щось погане.



Неймовірний порятунок / Фото Bored Panda

Вірний песик намагався розбудити 53-річну матір трьох дітей, але та спочатку ніяк не відреагувала, оскільки не бачила, в чому проблема. Коли господиня не реагувала на гавкіт, цуценя почало смикати її за волосся та вухо, навіть погризло піжаму.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Вірний захисник / Фото Bored Panda

Спочатку господиня думала, що собака хоче пити чи на вулицю, але коли встала, побачила, що сімейний вівтар горить. Собака подарувала господарям необхідний час, щоб встигнути вхопити гроші та документи й щасливо вибратися із дому.

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Вірний друг сім'ї / Фото Bored Panda

Вся родина була вдячна за героїчний вчинок собаки. Анандавелі отримав кілька незначних опіків, але негайно отримав належну допомогу.

Місцева громада розпочала збір коштів для покриття збитків та витрат на відбудову будинку. Сім'я пообіцяла передати зайві гроші місцевим притулкам для тварин.