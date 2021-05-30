Каждый котик говорит "экеке" по-разному. Кто-то почти беззвучно, только открывая пасть, а другие мяукают и делают это довольно громко. Но многие совершенно не догадываются, зачем котики так делают.

Важно Диета для животных: сочетание сухого и влажного корма для поддержания здоровья любимцев

Почему коты делают "экеке"

Обычно котики стрекочут от чрезмерного возбуждения. Ваш любимец может "щебетать", например, когда увидит птицу за окном.

Появление потенциальной жертвы настолько возбуждает кошек, они начинают делать этот звук бессознательно, автоматически. А хозяевам обычно такой хищные проявления кажутся смешными, поэтому их снимают на видео.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

За страницей в инстаграме, посвященной пушистым хищникам, следят почти 230 тысяч пользователей. Люди с удовольствием снимают на видео своих котиков и публикуют их в сети.

"Щебечут" как взрослые котики, так и котята. Всем животным присущи одинаковые инстинкты. Поэтому делайте звук громче и наслаждайтесь кошками, которые делают "экеке".