Судьба свиньи должна была сложиться трагически – она родилась на бойне и была обречена умереть ради мяса. Однако, когда поросенку был месяц, его выкупила оттуда женщина по имени Джоан Лефсон. Это произошло в 2016 году.
Читайте также Эксклюзивные подарки для котиков: какой новинкой можно порадовать любимца
Картину продали за невероятную сумму
Свинья научилась рисовать / Фото с инстаграма pigcassohoghero
У свиньи оказался талант – она рисует картины. Именно поэтому животное назвали Пигкассо. Свинья-художник написала немало картин. Некоторые из них были выставлены на аукцион.
Работа "Дикий и свободный" ушла с молотка за 20 тысяч евро. Ее приобрели спустя 72 часа после открытия аукциона.
Эту картину продали за 20 тысяч евро / Фото с инстаграма pigcassohoghero
Ранее самой дорогой картиной, которую создало животное, считали рисунок шимпанзе Конго. Его произведение было продано за 14 тысяч евро в 2005 году.
Животное со своей наставницей / Фото из инстаграма pigcassohoghero
Пигкассо любит рисовать
Пигкассо со своим "шедевром" / Фото из инстаграма pigcassohoghero
Свинья делает это очень часто. Для нее рисование – это процесс взаимодействия с человеком и интересного времяпрепровождения. У свинки-художника уже есть немало работ.
Интересно Маленькая зебра дружит с младенцем-носорогом: детали невероятной истории
Смотрите больше фото картин, которые нарисовала свинья / Фото с инстаграма pigcassohoghero
В Виннице живет пеликан, который понимает людей и жонглирует: смотрите видео