Судьба свиньи должна была сложиться трагически – она родилась на бойне и была обречена умереть ради мяса. Однако, когда поросенку был месяц, его выкупила оттуда женщина по имени Джоан Лефсон. Это произошло в 2016 году.

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Картину продали за невероятную сумму



Свинья научилась рисовать / Фото с инстаграма pigcassohoghero

У свиньи оказался талант – она рисует картины. Именно поэтому животное назвали Пигкассо. Свинья-художник написала немало картин. Некоторые из них были выставлены на аукцион.

Работа "Дикий и свободный" ушла с молотка за 20 тысяч евро. Ее приобрели спустя 72 часа после открытия аукциона.



Эту картину продали за 20 тысяч евро / Фото с инстаграма pigcassohoghero

Ранее самой дорогой картиной, которую создало животное, считали рисунок шимпанзе Конго. Его произведение было продано за 14 тысяч евро в 2005 году.



Животное со своей наставницей / Фото из инстаграма pigcassohoghero

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или проказами. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними питомцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Следовательно, хорошие фото и видео вам гарантированы.

Пигкассо любит рисовать



Пигкассо со своим "шедевром" / Фото из инстаграма pigcassohoghero

Свинья делает это очень часто. Для нее рисование – это процесс взаимодействия с человеком и интересного времяпрепровождения. У свинки-художника уже есть немало работ.

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