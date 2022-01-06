Доля свині мала скластися трагічно – вона народилася на бійні, і була приречена померти заради м'яса. Однак, коли поросяті був місяць, його викупила звідти жінка на ім'я Джоан Лефсон. Це сталося у 2016 році.
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Картину продали за неймовірну суму
Свиня навчилася малювати / Фото з інстаграму pigcassohoghero
У свині виявився талант – вона малює картини. Саме тому тварину назвали Пігкассо. Свиня-художник написала вже чимало картин. Деякі з них виставили на аукціон.
Робота "Дикий та вільний" пішла "з молотка" за 20 тисяч євро. Її придбали через 72 години після відкриття аукціону.
Цю картину продали за 20 тисяч євро / Фото з інстаграму pigcassohoghero
Раніше найдорожчою картиною, яку створила тварина, вважали малюнок шимпанзе Конго. Його твір продали за 14 тисяч євро у 2005 році.
Тварина зі своєю наставницею / Фото з інстаграму pigcassohoghero
Пігкассо любить малювати
Пігкассо зі своїм "шедевром" / Фото з інстаграму pigcassohoghero
Свиня робить це дуже часто. Для неї малювання – це процес взаємодії з людиною та цікавого проведення часу. У свинки-художника вже є чимало робіт.
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