Доля свині мала скластися трагічно – вона народилася на бійні, і була приречена померти заради м'яса. Однак, коли поросяті був місяць, його викупила звідти жінка на ім'я Джоан Лефсон. Це сталося у 2016 році.

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Картину продали за неймовірну суму

Врятована свиня малює картини
Свиня навчилася малювати / Фото з інстаграму pigcassohoghero

У свині виявився талант – вона малює картини. Саме тому тварину назвали Пігкассо. Свиня-художник написала вже чимало картин. Деякі з них виставили на аукціон.

Робота "Дикий та вільний" пішла "з молотка" за 20 тисяч євро. Її придбали через 72 години після відкриття аукціону.

Врятована свиня малює картини
Цю картину продали за 20 тисяч євро / Фото з інстаграму pigcassohoghero

Раніше найдорожчою картиною, яку створила тварина, вважали малюнок шимпанзе Конго. Його твір продали за 14 тисяч євро у 2005 році.

Врятована свиня малює картини
Тварина зі своєю наставницею / Фото з інстаграму pigcassohoghero

Пігкассо любить малювати

Врятована свиня малює картини
Пігкассо зі своїм "шедевром" / Фото з інстаграму pigcassohoghero

Свиня робить це дуже часто. Для неї малювання – це процес взаємодії з людиною та цікавого проведення часу. У свинки-художника вже є чимало робіт.

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