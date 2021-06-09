Иногда хозяева даже не надеются на такой замечательный результат стрижки своего любимца. Но в некоторых ситуациях что-то пошло не так животное стало скорее смешным, чем красивым.
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Идеальное каре / Фото @ 3ddi3_hmm / Reddit
После этой стрижки котика приходится утешать / Фото @Mrs_Dudins / Twitter
Первая стрижка щенка Макса / Фото @Monnicuhhh_ / Twitter
Этому псу очень забавно подстригли лапки / Фото @Mashushas / Twitter
Это похоже на тюнинг собаки / Фото @missblackrat / Pikabu
Милейший хвостик / Фото @pulpounica / Reddit
Стрижка этого кролика получилась не слишком удачной / Фото @dalbitnim / Twitter
После стрижки у этого щенка появился Бэтмен на груди / Фото @ StephanieWitko1 / Twitter
Когда на хвосте можно делать замечательные прически / Фото @ AngryBubbl3 / Reddit
Когда решил самостоятельно подстричь собаку / Фото @DustinDigman / Twitter
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Когда пришла только подстричь кончики, а стала красавицей / Фото @ aw3som3alli3 / Reddit