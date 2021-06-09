Иногда хозяева даже не надеются на такой замечательный результат стрижки своего любимца. Но в некоторых ситуациях что-то пошло не так животное стало скорее смешным, чем красивым.

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идеальное каре
Идеальное каре / Фото @ 3ddi3_hmm / Reddit

После этой стрижки котика приходится утешать
После этой стрижки котика приходится утешать / Фото @Mrs_Dudins / Twitter

Первая стрижка щенка Макса
Первая стрижка щенка Макса / Фото @Monnicuhhh_ / Twitter

Этому псу очень забавно подстригли лапки
Этому псу очень забавно подстригли лапки / Фото @Mashushas / Twitter

Это похоже на тюнинг собаки
Это похоже на тюнинг собаки / Фото @missblackrat / Pikabu

Наймиліший хвостик
Милейший хвостик / Фото @pulpounica / Reddit

Стрижка этого кролика получилась не слишком удачной
Стрижка этого кролика получилась не слишком удачной / Фото @dalbitnim / Twitter

После стрижки у этого щенка появился Бэтмен на груди
После стрижки у этого щенка появился Бэтмен на груди / Фото @ StephanieWitko1 / Twitter

Когда на хвосте можно делать замечательные прически
Когда на хвосте можно делать замечательные прически / Фото @ AngryBubbl3 / Reddit

Когда решил самостоятельно подстричь собаку
Когда решил самостоятельно подстричь собаку / Фото @DustinDigman / Twitter

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Когда пришла только подстричь кончики, а стала красавицей
Когда пришла только подстричь кончики, а стала красавицей / Фото @ aw3som3alli3 / Reddit