Иногда хозяева даже не надеются на такой замечательный результат стрижки своего любимца. Но в некоторых ситуациях что-то пошло не так животное стало скорее смешным, чем красивым.

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Идеальное каре / Фото @ 3ddi3_hmm / Reddit



После этой стрижки котика приходится утешать / Фото @Mrs_Dudins / Twitter



Первая стрижка щенка Макса / Фото @Monnicuhhh_ / Twitter



Этому псу очень забавно подстригли лапки / Фото @Mashushas / Twitter



Это похоже на тюнинг собаки / Фото @missblackrat / Pikabu



Милейший хвостик / Фото @pulpounica / Reddit

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Стрижка этого кролика получилась не слишком удачной / Фото @dalbitnim / Twitter



После стрижки у этого щенка появился Бэтмен на груди / Фото @ StephanieWitko1 / Twitter



Когда на хвосте можно делать замечательные прически / Фото @ AngryBubbl3 / Reddit



Когда решил самостоятельно подстричь собаку / Фото @DustinDigman / Twitter

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