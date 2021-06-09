Іноді господарі навіть не сподівалися на такий чудовий результат стрижки свого улюбленця. Але в деяких ситуаціях щось пішло не так і тваринка стала скоріше кумедною, ніж красивою.

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Ідеальне каре
Ідеальне каре / Фото @3ddi3_hmm / Reddit

Після цієї стрижки котика доводиться втішати
Після цієї стрижки котика доводиться втішати / Фото @Mrs_Dudins / Twitter

Перша стрижка песика Макса
Перша стрижка песика Макса / Фото @Monnicuhhh_ / Twitter

Цьому песику дуже кумедно підстригли лапки
Цьому песику дуже кумедно підстригли лапки / Фото @Mashushas / Twitter

Це схоже на тюнінг собаки
Це схоже на тюнінг собаки / Фото @missblackrat / Pikabu

Наймиліший хвостик
Наймиліший хвостик / Фото @pulpounica / Reddit

Стрижка цього кролика вийшла не надто вдалою
Стрижка цього кролика вийшла не надто вдалою / Фото @dalbitnim / Twitter

Після стрижки у цього песика з'явився Бетмен на грудях
Після стрижки у цього песика з'явився Бетмен на грудях / Фото @StephanieWitko1 / Twitter

Коли на хвості можна робити чудові зачіски
Коли на хвості можна робити чудові зачіски / Фото @AngryBubbl3 / Reddit

Коли вирішив самотужки підстригти собаку
Коли вирішив самотужки підстригти собаку / Фото @DustinDigman / Twitter

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Коли прийшла тільки підстригти кінчики, а стала красунею
Коли прийшла тільки підстригти кінчики, а стала красунею / Фото @aw3som3alli3 / Reddit