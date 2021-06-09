Іноді господарі навіть не сподівалися на такий чудовий результат стрижки свого улюбленця. Але в деяких ситуаціях щось пішло не так і тваринка стала скоріше кумедною, ніж красивою.

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Ідеальне каре / Фото @3ddi3_hmm / Reddit



Після цієї стрижки котика доводиться втішати / Фото @Mrs_Dudins / Twitter



Перша стрижка песика Макса / Фото @Monnicuhhh_ / Twitter



Цьому песику дуже кумедно підстригли лапки / Фото @Mashushas / Twitter



Це схоже на тюнінг собаки / Фото @missblackrat / Pikabu



Наймиліший хвостик / Фото @pulpounica / Reddit

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Стрижка цього кролика вийшла не надто вдалою / Фото @dalbitnim / Twitter



Після стрижки у цього песика з'явився Бетмен на грудях / Фото @StephanieWitko1 / Twitter



Коли на хвості можна робити чудові зачіски / Фото @AngryBubbl3 / Reddit



Коли вирішив самотужки підстригти собаку / Фото @DustinDigman / Twitter

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Коли прийшла тільки підстригти кінчики, а стала красунею / Фото @aw3som3alli3 / Reddit