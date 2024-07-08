Неправильный выгул собак: украинцам напомнили правила, которые помогут избежать штрафа

13:09

Все больше людей выгуливают своих собак на улицах, и эта тенденция резко возросла с началом полномасштабного вторжения. В этот период многие семьи решили завести домашних питомцев. Однако необходимо признать, что домашние любимцы не только оказывают эмоциональную поддержку, но и возлагают на них значительную ответственность.