Інспектори відділу зв'язків з громадськістю Києва спільно з працівниками ДСНС нагадали власникам собак основні правила поведінки під час відпочинку з домашніми улюбленцями у громадських місцях. Як уникнути штрафу за вигул собак – далі у матеріалі!
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Основні правила:
- Вигулювати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку.
- Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити безпеку людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди.
- Для вигулу обов'язковою є наявність повідця, а також намордника (у разі, якщо порода вашого собаки включена до переліку небезпечних порід, затвердженого Кабміном).
- Обов'язковим є також наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками.
- Під час вигулу, домашніх тварин не можна залишати без нагляду.
- Заборонено вигулювати тварин особами у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
За неправильний вигул собак українцям загрожує штраф / Фото Unsplash
Водночас правоохоронці наголосили, що за порушення правил вигулу домашніх тварин передбачена адміністративна відповідальність.
Загалом за порушення правил покаранням є накладення штрафу:
- на громадян – від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів з конфіскацією тварин;
- на посадових осіб – від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.