Дедалі більше людей вигулюють своїх собак на вулицях, і ця тенденція різко зросла з початком повномасштабного вторгнення. У цей період багато сімей вирішили завести домашніх улюбленців. Однак необхідно визнати, що домашні улюбленці не лише надають емоційну підтримку, але й покладають на них значну відповідальність.