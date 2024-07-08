Инспекторы отдела по связям с общественностью Киева совместно с работниками ГСЧС напомнили владельцам собак основные правила поведения во время отдыха с домашними любимцами в общественных местах. Как избежать штрафа за выгул собак – далее в материале!
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Основные правила:
- Выгуливать домашнее животное может лицо, достигшее 14-летнего возраста.
- Лицо, сопровождающее животное, обязано обеспечить безопасность людей и животных, а также имущества от причинения вреда.
- Для выгула обязательно наличие поводка, а также намордника (в случае, если порода вашей собаки включена в перечень опасных пород, утвержденного Кабмином).
- Обязательным является также наличие на домашнем животном ошейника с идентифицирующими отметками.
- Во время выгула, домашних животных нельзя оставлять без присмотра.
- Запрещено выгуливать животных лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
За неправильный выгул собак украинцам грозит штраф / Фото Unsplash
В то же время правоохранители отметили, что за нарушение правил выгула домашних животных предусмотрена административная ответственность.
В целом за нарушение правил наказанием является наложение штрафа:
- на граждан – от 3 до 5 необлагаемых минимумов доходов с конфискацией животных;
- на должностных лиц – от 4 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан.