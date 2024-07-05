Природа предусмотрела прекрасную компенсацию за это ограничение. Четвероногие друзья имеют лучшие зрительные возможности по сравнению с нами.

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Что могут видеть собаки, чего не видят люди?

Недавние исследования показали, что сетчатка глаза собаки густо заселена палочковидными клетками, которые очень чувствительны к условиям низкой освещенности. Эта уникальная адаптация позволяет собакам обнаруживать объекты и движение даже в почти полной темноте.

Специализированный светоотражающий слой, известный как тапетум, расположен за сетчаткой глаза собаки, служит усилителем света. Это приспособление значительно улучшает способность собаки видеть в условиях низкой освещенности.

Примечательно, что наличие тапетума также отвечает за характерное свечение, которое наблюдается в глазах собак, когда они попадают под воздействие источников света, таких как фонарики или фары.

Что могут видеть собаки, чего не могут видеть люди
Что могут видеть собаки, чего не могут видеть люди / Фото Unsplash

Ученые также предполагают, что собаки могут иметь способность видеть ультрафиолетовый свет, и сейчас продолжаются исследования, которые изучают это явление.