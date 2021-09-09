На выпускной с крысой: зачем девушка принесла на праздник хвостатого любимца

Домашняя крыса по кличке Реми не просто была гостем на выпускном вечере. Ей надели специальную академическую шапочку, ведь малыш помог владелице получить диплом.

Американка Сара Мартин недавно закончила Университет Южной Флориды. Девушка стала магистром в области глобальной устойчивости.

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Без крысы не было бы диплома

23-летняя Сара благодарна своей крысе Реми, ведь тот стал ее поддержкой во время обучения. Животное помогало хозяйке успокаиваться и преодолевать волнение в сложных ситуациях.



Девушка пришла на выпуск с крысой / Фото инстаграм @saraxmartin

Реми – домашняя крыса породы дамбо. Этот вид популярен благодаря своим большим ушам. Породу назвали в честь слоненка Дамбо из одноименного мультфильма.

Незадолго до выпуска подруга Сары сказала, что они обязательно должны сфотографироваться с крысой. Девушке эта идея очень понравилась. Она даже смастерила для Реми собственную академическую шапочку.



Для Реми сделали специальную шапочку / Фото инстаграм @saraxmartin

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Публиковала фото еще во время учебы

Еще за несколько месяцев до выпуска Сара начала публиковать фотографии Реми на своих страницах в соцсетях. Популярной стала фотография, на которой крыса одета в самодельную шапочку повара – как герой мультфильма "Рататуй".

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которыхСбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.



Реми в шапочке повара / Фото инстаграм @saraxmartin

Радует владелицу уже 2 года

Реми и Сара встретились в ноябре 2019 года. Девушка решила завести животное, чтобы спастись от чувства одиночества и изоляции.

Я закончила бакалавриат на год раньше, поэтому все мои друзья еще учились в старших классах. Мои уроки проходили вечером, а их – днем. Я жила одна. У меня не было соседей по комнате, – рассказывает о причинах своего одиночества Сара.

Преодолевать стресс девушке всегда помогали животные – Сара привыкла к ним на ферме, где выросла. Студентка решила приобрести себе любимца, который бы помог бороться с одиночеством.

Выбор пал на крысу – ведь они небольшие и неприхотливы в уходе.



Реми и Сара живут вместе уже 2 года / Фото инстаграм @saraxmartin

Сейчас Реми даже путешествует вместе с девушкой. Умная крыса умеет ходить в туалет на лоток, что значительно упрощает жизнь его хозяйки.

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Сара и Реми с нетерпением надеются на новые приключения, которые ждут их после выпускного.