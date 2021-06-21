Собачки vs непогода: милые фото песиков в дождевиках и сапожках

Владельцы собак знают: когда на улице идет дождь, собраться на прогулку вдвое сложнее. Во-первых, желание отмирает, а во-вторых, экипировка и себя, и четвероногого забирает значительно больше времени.

Впрочем, все старания будут вознаграждены счастливой мордашкой питомца. А иногда и его смешным и беспомощным видом в защитном плащике и сапожках.

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Милые собаки на прогулке в дождь

Непогода прогулки не отменяет, и приходится надевать на себя водонепроницаемую куртку, дождевик или брать зонтик и гулять под дождем. Хотя есть поговорка, что "в такую ​​погоду хороший хозяин собаки не выпустит", если осадки затягиваются на несколько дней, выхода нет – надо экипироваться и идти гулять.

Но иногда собачки в своих защитных жилетиках выглядят так мило, что и непогода становится менее надоедливой.



Он еще не полюбил дождевик, но уже привык / Фото с The Sun



У этого терьера есть даже мини-кеды / Фото с The Sun



"Ну ты серьезно по поводу резиновых сапог?" / Фото с The Sun



А этот малый, кажется, абсолютно счастлив в дождь / Фото с The Sun



Уши в безопасности, пусть это и немного смешно / Фото с The Sun



Этот лабрадор слишком милый / Фото с The Sun

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.



У этого щенка еще и свитер под плащом / Фото с The Sun



Кажется, прозрачный и желтый – самые популярные версии плащей / Фото с The Sun



Милый песик-грибочек / Фото с The Sun

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