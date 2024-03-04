Эксперты говорят, что кошки могут научиться выходить на улицу на поводке даже в зрелом возрасте, и такая практика может иметь преимущества для счастья животного.

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Кота нужно выгуливать, но как?

Выгул кошек не подразумевает долгие пешие прогулки, как в случае с собаками. Для кошки время, проведенное на свежем воздухе, является скорее умственным, чем физическим упражнением.

Выгул кошки – это не прогулка с собакой. Вам не нужно проходить большие расстояния, чтобы животное осталось довольным прогулкой,

- говорит консультант по поведению кошек Микель Дельгадо.

Кошкам необходимо получать умственную и физическую стимуляцию. Однообразная окружающая среда вызывает стресс у кошек, который может быть причиной для рвоты, поноса и мочеиспускания за пределами лотка.

Пушистые, которые лишены активности, могут скучать и тревожиться, что, в свою очередь, приводит к капризному поведению и саморазрушительным привычкам, например, чрезмерному вылизыванию.

Шлейка обязательна

Если же вы все же решите вывести свою кошку на прогулку, то наличие шлейки обязательно. По словам Дельгадо, шлейки для кошек будут намного удобнее, чем ошейники, которые опасны и неудобны для котят. Большинство кошек, включая пожилых, можно приучить пользоваться шлейкой.

Нужно ли выгуливать котов / Фото Unsplash

Как известно, кошки легко пугаются и убегают при первой же угрозе. Открытое пространство, которое находится далеко от привычного окружения, повышает шансы того, что кошка может убежать. Поэтому эксперты предлагают выгуливать животных ближе к дому.

Эксперт рекомендует начать с того, чтобы просто накинуть шлейку на тело кошки и сразу же дать лакомство. Как только животное перестанет беспокоиться по поводу постороннего объекта, а это может длиться несколько дней, застегните ремни и прикрепите поводок, не сильно его натягивая. Все шаги в этом процессе должны сопровождаться похвалой и угощениями.

Что делать, когда кошка не социализирована?

Существует вероятность того, что ваша кошка может оказаться совершенно неприспособленной к выгулу. Например, животное может оказаться слишком пугливым для внешнего мира. Или, если кот или кошка из тех, кто прячется под кровать, когда к вам приходят гости, тогда выгул такого животного может быть не лучшей идеей.

Впрочем, даже в таком случае есть способы расширить мир кошки. Например, кошачьи патио, которые устанавливаются на окна и обтягиваются сеткой, чтобы животное могло дышать свежим воздухом и наблюдать за миром вокруг. Также существуют коляски для котов, в которых их можно вывозить на улицу с наименьшим риском того, что животное убежит.

Заметим, у каждого опекуна кота хотя бы раз в жизни возникал вопрос – а знает ли пушистик свое имя. Если же так, тогда почему частенько игнорирует обращение? Ученые склоняются к мнению, что коты могут распознать свое имя, но не всегда выбирают откликнуться. Почему так происходит – читайте по ссылке!