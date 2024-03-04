Експерти кажуть, що кішки можуть навчитися виходити на вулицю на повідці навіть у зрілому віці, і така практика може мати переваги для щастя тварини.

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Кота потрібно вигулювати, але як?

Вигул кішок не має на увазі довгі піші прогулянки, як у випадку з собаками. Для кішки час, проведений на свіжому повітрі, є скоріше розумовою, ніж фізичною вправою.

Вигул кішки — це не прогулянка з собакою. Вам не потрібно проходити великі відстані, щоб тварина залишилася задоволеною прогулянкою,

— каже консультант з поведінки котів Мікель Дельгадо.

Кішкам необхідно отримувати розумову і фізичну стимуляцію. Одноманітне навколишнє середовище викликає стрес у кішок, який може бути причиною для блювоти, проносу і сечовипускання за межами лотка.

Пухнасті, які позбавлені активності, можуть нудьгувати й тривожитися, що, своєю чергою, призводить до примхливої поведінки і саморуйнівних звичок, наприклад, надмірного вилизування.

Шлейка обов'язкова

Якщо ж ви все ж таки вирішите вивести свою кішку на прогулянку, то наявність шлейки обов'язкова. За словами Дельгадо, шлейки для кішок будуть набагато зручнішими, ніж нашийники, які небезпечні і незручні для кошенят. Більшість кішок, включно з літніми, можна привчити користуватися шлеєю.

Чи потрібно вигулювати котів / Фото Unsplash

Як відомо, кішки легко лякаються і тікають за першої ж загрози. Відкритий простір, який знаходиться далеко від звичного оточення, підвищує шанси того, що кішка може втекти. Тому експерти пропонують вигулювати тварин ближче до дому.

Експерт рекомендує почати з того, щоб просто накинути шлею на тіло кішки і відразу ж дати ласощі. Щойно тварина перестане турбуватися з приводу стороннього об'єкта, а це може тривати кілька днів, застебніть ремені та прикріпіть повідець, не сильно його натягуючи. Усі кроки в цьому процесі мають супроводжуватися похвалою і частуваннями.

Що робити, коли кішка не соціалізована?

Існує ймовірність того, що ваша кішка може виявитися абсолютно не пристосованою до вигулу. Наприклад, тварина може виявитися занадто полохливою для зовнішнього світу. Або, якщо кіт чи кішка з тих, хто ховається під ліжко, коли до вас приходять гості, тоді вигул такої тварини може бути не найкращою ідеєю.

Втім, навіть у такому разі є способи розширити світ кішки. Наприклад, котячі патіо, які встановлюються на вікна і обтягуються сіткою, щоб тварина могла дихати свіжим повітрям і спостерігати за світом навколо. Також існують візочки для котів, у яких їх можна вивозити на вулицю з найменшим ризиком того, що тварина втече.

Зауважимо, у кожного опікуна кота хоча б раз у житті виникало питання – а чи знає пухнастик своє ім'я. Якщо ж так, тоді чому частенько ігнорує звернення? Науковці схиляються до думки, що коти можуть розпізнати своє ім'я, але не завжди обирають відгукнутися. Чому так відбувається – читайте за посиланням!