Это связано с тем, что котам некоторые прикосновения нравятся, а некоторые – совсем нет. Как и у людей. Так, эксперты по фелинологии рассказали, как правильно гладить котиков, чтобы только укреплять отношения с ними.

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Котики любят, когда их касаются ласково, а движения происходят в направлении роста шерсти, а не туда и обратно, говорит Саманта Нигбур, ученый, которая изучает кошачье поведение.

Больше всего котам нравится, когда их гладят в местах, где есть пахучие железы. Если гладить кота в таком месте, он может сильнее прижаться к руке – так он метит территорию и показывает свою любовь.

В каких местах лучше всего гладить кота?

между ушками;

у основания ушек;

щеки;

под подбородком.

Также кот не будет возражать, если его гладить от шеи по спине, но только до основания хвоста, не дальше.

Если коту не нравится, что его гладят, стоит уважать его выбор. Ведь коты, как и люди, разные: кому-то нравится физический контакт и объятия, а кому-то – нет.

Где нельзя гладить кота?

Если есть места, поглаживание которых радует животное, то должны быть и противоположные? Вот они:

живот;

лапы;

ступни (какими бы милыми ни были кошачьи пучки);

хвост.

Конечно, бывают исключения из правил, но в основном это работает именно так.

Как правильно гладить кота и как его гладить нельзя / Фото Unsplash

Как понять, что коту нравится, когда его гладят?

Если кота гладить правильно, он сообщит об этом следующим образом:

инициировать дальнейший контакт;

держать хвост вверх и медленно махать из стороны в сторону;

мурлыкать;

может "месить тесто".

У каждого кота и его опекуна есть свой способ выразить любовь друг к другу. Ежедневные поглаживания помогают установить прочную связь, успокоить нервную систему и улыбнуться. Главное – не навязывать свою ласку животному, ведь оно имеет право на собственные желания.

Заметим, у каждого опекуна кота хотя бы раз в жизни возникал вопрос – а знает ли пушистик свое имя. Если же так, тогда почему частенько игнорирует обращение? Ученые склоняются к мнению, что коты могут распознать свое имя, но не всегда выбирают откликнуться. Почему так происходит – читайте по ссылке!