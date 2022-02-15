Почему кошка выгибает спину и начинает бежать боком? Животное может начать такое движение неожиданно, без видимых причин.
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Кошка испугалась
Иногда владельцы кошек замечают, что пушистики выгибают спину и шипят, когда подходят к зеркалу. Все из-за страха – им кажется, что из зеркала на них смотрит чужой враждебный кот.
Именно поэтому любимец выгибает спину вверх, а также распушивает шерсть – так он будет казаться врагу больше.
В моменты потенциальной опасности коты выгибают спину и распушивают хвост / Фото Unsplash
А вот когда любимец начинает в такой позе идти боком – он понял, что опасность миновала, однако пытается как можно скорее покинуть опасное место.
Некоторые владельцы задмечают, что любимцы могут применять такую позу для игры. Они поднимают шерсть и идут боком на своего хозяина или другое животное – например, собаку.
Почему коты "говорят"
Видимо, все слышали характерный крик кошек, очень похожий на плач ребенка или даже взрослого. Особенно часто эти звуки можно услышать весной, когда у кошек брачный период и происходит выброс гормонов.
Особенно часто "разговаривают" между собой самцы. Так они ведут себя из-за большого количества эмоций, и не всегда отрицательных.
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