Собака породы бордер-коли имеет характерную черно-белую окраску. А вот у котика нет никакой породы – это простой черно-белый пушистик.
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Кота нашли случайно
Этих милых "близнецов" зовут Ван Кэй – песика, и Ван Йими – котика. Они стали друзьями в результате счастливого случая.
Ван Кей с хозяином гуляли, когда нашли бездомного кота. Владелец собаки забрал кошку домой и вскоре кот и собака стали лучшими друзьями.
Эти животные похожи как близнецы: смотрите видео
Они все делают вместе: спят, едят, играют, выглядывают хозяина с работы. Оба животных имеют не только одинаковую окраску, но и роскошную густую и длинную шерсть – это еще больше усиливает сходство между ними.
Видео с роскошными животными стало вирусным на ютубе и собрало более 700 тысяч просмотров.
Собака и кот проводят все время вместе: смотрите видео
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