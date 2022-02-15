Чому кішка вигинає спину та починає бігти боком? Тварина може почати такий рух несподівано, без жодних видимих причин.

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Кішка злякалася

Іноді власники котів помічають, що пухнастики вигинають спину та шиплять, коли підходять до дзеркала. Усе через переляк – їм здається, що з дзеркала на них дивиться чужий ворожий кіт.

Саме тому улюбленець вигинає спину догори, а також розпушує шерсть – так він буде здаватися ворогу більшим.



У моменти потенційної небезпеки коти вигинають спину та розпушують хвіст / Фото Unsplash

А от коли улюбленець починає в такій позі йти боком – він зрозумів, що небезпека минула, однак намагається якомога швидше покинути небезпечне місце.

Деякі власники помічають, що улюбленці можуть застосовувати таку позу для гри. Вони настовбурчують шерсть і йдуть боком на свого господаря або іншу тварину – наприклад, собаку.

Чому коти "говорять"

Мабуть, усі чули характерний крик котів, що дуже схожий на плач дитини чи навіть дорослого. Особливо часто ці звуки можна почути навесні, коли в кішок відбуваються залицяння і стається викид гормонів.

Особливо часто "розмовляють" між собою самці. Так вони поводяться через велику кількість емоцій, і не завжди негативних.

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