Користувачка тіктоку на ім'я Анжела Оньяте хотіла записати відео після напруженого робочого дня. Аж раптом в кадрі з'явився її кіт Арахіс.
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Дивився на стелю, мов заворожений
Рудий котик підійшов впритул до телефону і почав загадково дивитися вгору. Ще більшої курйозності ситуації додала пісня, яка лунає у відео. Там є слова "У моїй голові пусто".
Спершу дівчина сподівалася, що кіт піде сам. Але тварина немов завмерла й зовсім не збиралася покидати кадр.
Зрештою, власниця не витримала, взяла пухнастика на руки й винесла за межі відео. Але в ту ж секунду котик повернувся і знову почав дивитися в стелю.
Відео з кумедним котом швидко стало вірусним та назбирало майже 9 мільйонів переглядів у тіктоці.
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