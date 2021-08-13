Выбросили на дороге и поехали: мужчину арестовали за то, что он покинул собаку

Один из водителей зафиксировал на видео, как 68-летний техасец оставляет свою собаку на дороге. Животному было всего 10 месяцев.

Против мужчины, который покинул сибирского хаски, возбудили уголовное дело. Луис Антонио Кампос был арестован через три дня после инцидента по подозрению в жестоком обращении с животными.

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Выбросили хаски на дороге и поехали

На трассе в Горизонт-Сити отсняли эти трогательные кадры, которые стали вирусными в соцсетях. На видео видно, что за рулем сидит 68-летний Луис Антонио Кампос, а неизвестный молодой человек выводит и покидает собаку. После этого машина уезжает.

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В Офисе шерифа округа Эль-Пасо сообщили, что Кампос внес залог в размере 5 тысяч долларов для освобождения. СМИ не смогли связаться с мужчиной, чтобы получить от него объяснения.

Щенок Хаски спас неравнодушен водитель Павсиеви, который оказался на дороге Эль-Пасо. Сейчас новые хозяева занимаются усыновления любимца. Семья уже придумала имя для животного и зовут его Нануки.

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