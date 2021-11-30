Всемирный День домашних животных: 20 экзотических питомцев, которых можно держать в квартире
Источник:24 канал
30 ноября во многих странах отмечают День домашних питомцев. Рассказываем историю праздника, а также предлагаем подборку оригинальных домашних животных.
Идею учредить отдельный праздник, посвященный домашним животным, озвучили на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы. Это произошло ровно 90 лет назад – в 1931 году, в итальянском городе Флоренция.
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Для чего этот праздник
День домашних любимцев должен напомнить людям, что они ответственны за все живое на планете. В том числе и за домашних животных.
Домашние животные дарят людям чувство счастья, уюта и благополучия. Они помогают научить детей доброте и ответственности.
Люди не представляют своей жизни без домашних питомцев / Фото Unsplash
Любимцы становятся отличными друзьями для одиноких людей. Они помогают снимать стресс и напряжение после социального взаимодействия. Животные часто становятся компаньонами во время занятий спортом и путешествий.
Сложно переоценить роль домашних любимцев в жизни человека – именно поэтому хозяева благодарят своих животных ежедневной заботой.Позаботьтесь о здоровье вашего домашнего питомца вместе с высококачественным питанием от Purina®, которое станет отличной основой его ежедневного рациона.
Экзотические животные, которых можно держать дома
Источник: Zaxid.net
Все привыкли, что дома можно держать собак, кошек, попугаев, хомяков и морских свинок. Узнайте, какие необычные виды животных, рептилий, насекомых и птиц могут стать вашими питомцами.
Насекомые и членистоногие
- тарантул,
- палочник,
- скорпион,
- экзотические виды тараканов,
- улитка.
Палочник – экзотическое насекомое / Фото Zoo-galereya
Тарантул / Фото Pumbik
Пресмыкающиеся, амфибии и ракообразные
- игуана,
- геккон
- хамелеон,
- саламандра
- лягушка,
- флоридский синий рак,
- аксолотль – личинка амбистомы (земноводное, похожее на саламандру).
Флоридский синий рак / Фото Dirk Rohlfs / Wikipedia
Аксолотль / Фото Pixabay
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Звери и птицы
- ежик,
- минипиг или карликовая свинья,
- сервал – дикая кошка,
- фенек – маленькая лисичка с большими ушами,
- хорек – милое и небольшое животное, которое легко уживается с людьми,
- скунс,
- енот,
- гиацинтовый ара – один из самых больших попугаев в мире, имеющий длину до метра.
Гиацинтовый ара / Фото Pets2.me
Лисички фенек / Фото Pixabay