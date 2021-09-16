Во время пандемии пес 15 раз становился работником месяца

Не только люди могут добросовестно выполнять свою работу. Бордер-колли по кличке Лоти работает в небольшом интернет-магазине подарков для животных. И он уже полтора года каждый раз становится работником месяца.

Лоти получил столько наград потому что дарил работникам магазина радость в непростой период пандемии. 8-летний пес является "специалистом" в магазине подарков для кошек, собак и других любимцев в Манчестере, Великобритания.

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Заставлял коллег улыбаться

О преданном работнике магазин рассказал в своем инстаграм-аккаунте. Лоти выигрывал почетный титул с апреля 2020-го до июня 2021 года.

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Все благодаря тому, что в непростой период пандемии собака дарила своим коллегам-людям улыбки. Компания пережила все проблемы, характерные для времен коронавируса: 25 работников отправили на карантин, прибыль упала – и только Лоти не терял оптимизма.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для негосодержащее все необходимые его организму питательные вещества.



Бордер-колли развлекал своих коллег в непростой период / Фото yuppy.com

В те дни Лоти был для меня спасителем, он поддерживал меня объятиями и постоянными развлечениями. Я решил начать делиться фотографиями наших дней с командой, чтобы все улыбались, – рассказывает владелец бизнеса.



Для "доски почета" использовали различные фото Лоти / Фото yuppy.com

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