Для этого они самостоятельно сделали сачок из сетки для аквариума и телескопической палки. Местным жителям удалось достать из стоков 826 черепашат.

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Черепах спасали с помощью самодельного инструмента / Фото Stockton University

Также "добрые самаритяне" ищут животных, которые не могут перейти дорогу и помогают им в этом.

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Через год малышей выпустят в дикую природу / Фото Stockton University

Сейчас спасенные малыши находятся в виварии Стоктонського университета. Там о черепашатах будут заботиться до тех пор, пока они не подрастут и не станут самостоятельными. Затем черепах выпустят в дикую природу.