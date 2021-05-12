Для цього вони самотужки зробили сачок із сітки для акваріума та телескопічної палиці. Місцевим мешканцям вдалося дістати зі стоків 826 черепашок.

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Черепах рятували за допомогою саморобного інструменту / Фото Stockton University

Також "добрі самаряни" шукають тваринок, які не можуть перейти дорогу та допомагають їм у цьому.

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Через рік малюків випустять у дику природу / Фото Stockton University

Зараз врятовані малюки перебувають у віварії Стоктонського університету. Там про черепашат будуть дбати доти, поки вони не підростуть та не стануть самостійними. Потім черепах випустять у дику природу.

Співробітники університету планують дбати про малюків цілий рік.