Перевезли животное в рамках инициативы Back To The Wild. Все для того, чтобы спасти вид от исчезновения.

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13-летнюю гориллу перевезли из Британии в Африку

Зоозащитник Амос Кареджи в комментарии ВВС рассказал, что Джоши перелетел 9 тисяч километров, чтобы добраться свободы. Животное довольно большое – весит 190 килограмм. Вероятно во время путешествия горилла спала, хотя все равно это было довольно стрессово.

И он имеет правильный темперамент. Он спокойный, молодой. Мы верим, что жизнь на свободе стоит этой попытки,

– пояснил зоозащитник.



Джоши уже адаптируется в зоопарке в Конго / Фото The Aspinall Foundation

Также добавил, что в противном случае жизни животного проходила в бесконечном локдауни, в неволе.

В заповеднике горилла учиться жить самостоятельно. Для этого Джоши переместили в молодым самцам, которые знают, как жить на свободе. Зоозащитник надеется, что Джоши адаптируется.

13-летнюю гориллу перевезли из Британии в африканский заповедник: смотрите видео

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В заповеднике живут группы горилл, где самок больше, чем самцов. Поэтому зоозащитники надеются, что Джоши выберет себе пару. Это даст надежду на увеличение численности вида.

Кстати, в фонде объяснили , что эти гориллы находятся под угрозой исчезновения. За последние 25 лет их количество уменьшилось примерно на 60%.