Впервые за 400 лет: в английском парке родился особый детеныш бобра

Впервые за 400 лет в английском национальном парке Эксмур родился детеныш бобра. Животное назвали в честь известного футболиста сборной Англии Маркуса Рашфорда.

Малыша назвали, устроив голосования. Известно, что выбирали из 500 имен.

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Детеныш бобра – редкий гость в регионе

В национальном парке Эксмур детеныш бобра родился в регионе впервые за последние 400 лет. Малыша обнаружили в имении Хольникоте в Сомерсете. Об этом местный национальный фонд написал 12 июля.

Известно, что фонд впервые за сто лет выпустил двух евразийских бобров в природу. Впоследствии камеры зафиксировали рядом в матерью 6-недельного малыша.

Именно после этого в парке объявили опрос, чтобы выбрать животному имя. Среди сотен предложений пользователи в интернете выбрали именно имя известного футболиста Маркуса Рашфорда.

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В парке вспоминают, что заметили ранее странное поведение животных. Причем самка изменила свои привычки, оставляя самца трудиться самим.



Бобры улучшают экосистему / Фото Pa images via getty

Кстати, когда бобры были распространены в районе Эксмур, однако на них охотились едва ли не до исчезновения.

Бобры улучшают экосистему

За такое короткое время животные не только увеличили разнообразие дикой природы, которую мы наблюдаем в усадьбе, но и ее количество,

– говорится в сообщении.

Специалисты рассказали, что животные меняют экосистему к лучшему и результат заметен уже. В частности, из точки зрения сохранения ресурсов и управления ими.

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