Малечу назвали, влаштувавши голосування. Відомо, що обирали з 500 імен.

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Дитинча бобра – рідкісний гість у регіоні

У національному парку Ексмур дитинча бобра народилось в регіоні вперше за останні 400 років. Малюка виявили у маєтку Хольнікоте в Сомерсеті. Про це місцевий національний фонд написав 12 липня.

Відомо, що фонд вперше за понад сто років випустив двох євразійських бобрів у природу. Згодом камери зафіксували поряд в матір'ю 6-тижневого малюка.

Саме після цього в парку оголосили опитування, щоб обрати тварині ім'я. З-поміж сотень пропозицій користувачі в інтернеті обрали саме ім'я відомого футболіста Маркуса Рашфорда.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

У парку пригадують, що помітили раніше дивну поведінку тварин. Причому самка змінила свої звички, залишаючи самця працювати самим.



Бобри покращують екосистему / Фото Pa images via getty

До речі, колись бобри були поширені у районі Ексмуру, проте на них полювали чи не до зникнення.

Бобри покращують екосистему

За такий короткий час тварини не лише збільшили різноманітність дикої природи, яку ми спостерігаємо в садибі, але і її кількість,

– мовиться у повідомленні.

Фахівці розповіли, що тварини змінюють екосистему на краще й результат помітний вже. Зокрема зі точки зору збереження ресурсів та управління ними.

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