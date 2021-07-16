Чому єнот засоромився? Усе просто – звір став винуватцем невеликого інциденту, адже зламав замок і цілком незаконно проник до житла. Зрештою, єнот-злочинець потрапив у халепу і йому знадобилася допомога.
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Пожежників викликали місцеві мешканці, у дім яких потрапив несподіваний гість. Ймовірно, єнот шукав їжу і заліз до житлового будинку в Далтоні.
Рятувальники прибули на виклик і забрали дику тварину із собою. А перед тим зробили фото, що стало хітом мережі.
Єнот засоромився власного вчинку / Фото City of Dalton Fire Department
Маленький злочинець прикрив очки лапкою. Це виглядає так, ніби він засоромився власного вчинку.
Тварину випустили у дику природу.
Сподіваємося, з цього моменту він буде менш підприємливим в пошуках смаколиків, – жартують пожежники.