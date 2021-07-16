Почему енот устыдился? Все просто – зверь стал виновником небольшого инцидента, ведь взломал замок и совершенно незаконно проник в жилище. В конце концов, енот-преступник попал в беду и ему понадобилась помощь.

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Пожарных вызвали местные жители, в дом которых попал неожиданный гость. Вероятно, енот искал пищу и залез в жилой дом в Далтоне.

Спасатели прибыли на вызов и забрали дикое животное с собой. А перед тем сделали фото, которое стало хитом сети.



Енот устыдился собственного поступка / Фото City of Dalton Fire Department

Маленький преступник прикрыл глазки лапкой. Это выглядит так, будто он устыдился собственного поступка.

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Животное выпустили в дикую природу.