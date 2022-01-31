По словам пресс-секретаря первой леди Джилл Байден, кошка получила имя в честь родного города – Виллоу-Гроув, штат Пенсильвания.

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"Виллоу поселяется в Белом доме со своими любимыми игрушками, лакомствами и многими комнатами, чтобы обнюхивать и исследовать", – сообщил пресс-секретарь первой леди Майкл ЛаРоза.

Как познакомились с Виллоу

Известно, что раньше киса проживала на ферме в Пенсильвании. Четырехлапая произвела сильное впечатление на первую леди, когда запрыгнула на сцену и прервала ее выступление во время предвыборной кампании 2020 года. "Увидев эту связь, владелец фермы понял, что Виллоу принадлежит Байдену", – отметил ЛаРоза.

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Известно, что в Белом доме кошек не было с 2009 года. Тогда при президентстве Джорджа Буша-младшего в резиденции жила кошка Индия.

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