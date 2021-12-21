Щенок оказался подарком на день рождения от брата главы Белого дома – Джеймса Байдена и невестки Сары.

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На своей странице в социальной сети инстаграм Джо Байден опубликовал видео с новым членом семьи. "Добро пожаловать в Белый дом, Коммандер", – подписал президент США.

Смотрите видео со страницы Джо Байдена:

Известно, что Джо Байден уже имел две немецкие овчарки — 3-летнего Мейджора и 13-летнего Чемпа. Однако в июне 2021 старший пес умер.

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Тем временем любимец по кличке Мейджор стал первым псом из приюта, живущим в Белом доме.

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