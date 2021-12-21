Цуценя виявилося подарунком на день народження від брата голови Білого дому – Джеймса Байдена та невістки Сари.

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На своїй сторінці у соціальній мережі інстаграм Джо Байден опублікував відео з новим членом родини. "Ласкаво просимо до Білого дому, Коммандер", — підписав президент США.

Дивіться відео зі сторінки Джо Байдена:

Відомо, що Джо Байден вже мав 2 німецькі вівчарки — 3-річного Мейджора та 13-річного Чемпа. Проте у червні 2021 року старший пес помер.

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Тим часом улюбленець на прізвисько Мейджор став першим псом з притулку, який живе в Білому домі.

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