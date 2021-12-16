Ним став кумедний котик на ім'я Гендрікс. Коротке відео з пухнастиком зірка опублікувала у твітері.
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У 10-секундному ролику кіт сидить біля різдвяної ялинки та зосереджено дивиться в камеру. Особливу увагу привертають його настовбурчені вушка.
Представляємо Гендрікса,
– підписала відео Дженніфер Лопес.
Користувачі мережі гідно зустріли вуханя. Вони вітали котика у новій родині та захоплювалися його поглядом:
- "Гендрікс дуже милий";
- "Він виглядає трохи розгубленим";
- "Привіт, Гендріксе! Ласкаво просимо у сім'ю";
- "Вітаємо, кицю";
- "Який він смішний та милий! Гендріксу дуже пощастило";
- "Як він дивиться. Не можу перестати сміятися".
Також у шанувальників Дженніфер Лопес виникло чимало запитань. Найбільше їх цікавило, якої породи котик, а також, купила його зірка чи взяла з притулку. Поки що співачка не дала на них відповіді.