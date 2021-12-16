Ним став кумедний котик на ім'я Гендрікс. Коротке відео з пухнастиком зірка опублікувала у твітері.

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У 10-секундному ролику кіт сидить біля різдвяної ялинки та зосереджено дивиться в камеру. Особливу увагу привертають його настовбурчені вушка.

Представляємо Гендрікса,

– підписала відео Дженніфер Лопес.

Користувачі мережі гідно зустріли вуханя. Вони вітали котика у новій родині та захоплювалися його поглядом:

"Гендрікс дуже милий";

"Він виглядає трохи розгубленим";

"Привіт, Гендріксе! Ласкаво просимо у сім'ю";

"Вітаємо, кицю";

"Який він смішний та милий! Гендріксу дуже пощастило";

"Як він дивиться. Не можу перестати сміятися".

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Також у шанувальників Дженніфер Лопес виникло чимало запитань. Найбільше їх цікавило, якої породи котик, а також, купила його зірка чи взяла з притулку. Поки що співачка не дала на них відповіді.

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