Им стал смешной котик по имени Хендрикс. Короткое видео с пушистиком звезда опубликовала в твиттере.

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В 10-секундном ролике кот сидит возле рождественской елки и сосредоточенно смотрит в камеру. Особое внимание привлекают его вздернутые ушки.

Представляем Хендрикса,
– подписала видео Дженнифер Лопес.

Пользователи сети достойно встретили ушастика. Они приветствовали котика в новой семье и восхищались его взглядом:

  • "Хендрикс очень милый";
  • "Он выглядит немного растерянным";
  • "Привет, Хендрикс! Добро пожаловать в семью";
  • "Привет, киса";
  • "Какой он смешной и милый! Хендриксу очень повезло";
  • "Как он смотрит. Не могу перестать смеяться".

Также у поклонников Дженнифер Лопес возникло немало вопросов. Больше всего их интересовало, какой породы котик, а также купила его звезда или взяла из приюта. Пока певица не дала на них ответы.

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