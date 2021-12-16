Им стал смешной котик по имени Хендрикс. Короткое видео с пушистиком звезда опубликовала в твиттере.
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В 10-секундном ролике кот сидит возле рождественской елки и сосредоточенно смотрит в камеру. Особое внимание привлекают его вздернутые ушки.
Представляем Хендрикса,
– подписала видео Дженнифер Лопес.
Пользователи сети достойно встретили ушастика. Они приветствовали котика в новой семье и восхищались его взглядом:
- "Хендрикс очень милый";
- "Он выглядит немного растерянным";
- "Привет, Хендрикс! Добро пожаловать в семью";
- "Привет, киса";
- "Какой он смешной и милый! Хендриксу очень повезло";
- "Как он смотрит. Не могу перестать смеяться".
Также у поклонников Дженнифер Лопес возникло немало вопросов. Больше всего их интересовало, какой породы котик, а также купила его звезда или взяла из приюта. Пока певица не дала на них ответы.