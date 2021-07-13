Впечатляющие данные: кто из животных самый счастливый и почему

Счастье для животных так же важно, как и для людей, и причины для этого также очень похожи. Чувство единства, безопасный дом, любимая еда и веселые игры – основные составляющие для удовлетворения любого животного.

Многие животные выглядят счастливыми, но есть ли они таковыми на самом деле? Для того, чтобы определить, насколько счастливо то или иное животное, нужно проанализировать его стиль жизни, естественных врагов и другие признаки. Вашему вниманию подборка животных, которых смело можно отнести к самым частливым.

Узнайте Шарики шерсти у кота: как уменьшить их возникновение и предупредить осложнения

Опоссум

Этих животных часто называют "экипажем очистки природы", поскольку они едят практически все и подчищают отходы. В среде у них почти нет врагов. Кроме того, они имеют иммунитет к тяжелым болезням и недугам, таким как бешенство и яд змеи.

Рацион этих зверюшек разнообразен, они едят даже клещей / Фото A-Z Animals

Пингвин

Пингвины проводят свою жизнь в одной из самых суровых сред на земле, но они не унывают по этому поводу. Их счастье состоит в прочных семейных связях и способности защищать друг друга от хищников.

Семья – главная причина для счастья / Фото A-Z Animals

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними любимцами , о которых заботиться легко с

Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод , но и взбодрит . Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.

Кукабурра

Эта птичка проводит свою жизнь смеясь. Дикий смеховой призыв кукабурры – один из самых известных звуков австралийского куста. Эти милые птички обычно смеются над рассветом и сумерками. Птицы обвиняют головы назад, широко открывает рот и издают звук, который очень похож на смех.

Смеяться начинает один член семьи и ждет, пока другие присоединятся / Фото A-Z Animals

Осел

Игривые, умные ослы знают, как максимально использовать каждый день. Им нравится общаться и ухаживать друг за другом. Они могут страдать от депрессии, но только тогда, когда остаются наедине.

Читайте Шимпанзе-алкоголики и другие интересные факты о животных, которые ломают мозг

Ослы имеют репутацию упрямых, но это упрямство является признаком их ума / Фото A-Z Animals

Дельфин

Эти дружелюбные морские млекопитающие всегда выглядят так, будто они смеются. Дельфины – одни из самых умных животных в мире. Они разработали сложную систему связи между собой и также чрезвычайно заботливы друг к другу. Вместо того, чтобы бросать раненых или слабых членов своей группы, дельфины помогают им выйти на поверхность и получить пищу.

Дельфины - общительные, умные и сочувствующие животные / Фото A-Z Animals

Белка

Это зверек является одним из самых умных грызунов, он распространен во всех уголках мира. Белки научились процветать в городской и провинциальной среде. Они являются важной частью экосистем. Эти маленькие зверьки проводят время за играми и в поисках пищи. Весь день они могут общаться и развлекаться.



Милые зверьки, которые любят играть / Фото A-Z Animals