Впечатляющие данные: кто из животных самый счастливый и почему
Источник:A-Z Animals
Счастье для животных так же важно, как и для людей, и причины для этого также очень похожи. Чувство единства, безопасный дом, любимая еда и веселые игры – основные составляющие для удовлетворения любого животного.
Многие животные выглядят счастливыми, но есть ли они таковыми на самом деле? Для того, чтобы определить, насколько счастливо то или иное животное, нужно проанализировать его стиль жизни, естественных врагов и другие признаки. Вашему вниманию подборка животных, которых смело можно отнести к самым частливым.
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Опоссум
Этих животных часто называют "экипажем очистки природы", поскольку они едят практически все и подчищают отходы. В среде у них почти нет врагов. Кроме того, они имеют иммунитет к тяжелым болезням и недугам, таким как бешенство и яд змеи.
Пингвин
Пингвины проводят свою жизнь в одной из самых суровых сред на земле, но они не унывают по этому поводу. Их счастье состоит в прочных семейных связях и способности защищать друг друга от хищников.
Кукабурра
Эта птичка проводит свою жизнь смеясь. Дикий смеховой призыв кукабурры – один из самых известных звуков австралийского куста. Эти милые птички обычно смеются над рассветом и сумерками. Птицы обвиняют головы назад, широко открывает рот и издают звук, который очень похож на смех.
Осел
Игривые, умные ослы знают, как максимально использовать каждый день. Им нравится общаться и ухаживать друг за другом. Они могут страдать от депрессии, но только тогда, когда остаются наедине.
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Дельфин
Эти дружелюбные морские млекопитающие всегда выглядят так, будто они смеются. Дельфины – одни из самых умных животных в мире. Они разработали сложную систему связи между собой и также чрезвычайно заботливы друг к другу. Вместо того, чтобы бросать раненых или слабых членов своей группы, дельфины помогают им выйти на поверхность и получить пищу.
Белка
Это зверек является одним из самых умных грызунов, он распространен во всех уголках мира. Белки научились процветать в городской и провинциальной среде. Они являются важной частью экосистем. Эти маленькие зверьки проводят время за играми и в поисках пищи. Весь день они могут общаться и развлекаться.
Милые зверьки, которые любят играть / Фото A-Z Animals