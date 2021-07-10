В мире насчитывается более 1 миллиона видов, и каждый из них имеет свои особенности и "изюминки".

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Акулы , светящиеся в темноте

Существует по меньшей мере 15 видов глубоководных акул, которые способны излучать свет. Эти акулы живут очень глубоко в океане, куда не достигает солнечный свет. Морские биологи утверждают, что эта способность акул является неким камуфляжем от других морских обитателей.



Удивительные акулы / Фото A-Z Animals

Шимпанзе, которые любят напиваться

В Гвинее существует определенный вид пальм, в соке которых большое содержание алкоголя. Этим соком очень любят угощаться местные шимпанзе.



Шимпанзе Гвинеи даже научились использовать листья, как чашку, что пить любимый сок / Фото A-Z Animals

В мире еще столько всего , что можно изучать каждый день. В частности , флора и фауна, которые богаты на чудеса . И даже домашние любимцы , которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно , выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный , но и полезный .

Собаки чувствуют время

Собаки могут предсказать, когда хозяева могут вернуться домой. Они развивают это умение системно, когда человек возвращается домой в одно и то же время. По мнению ученых, они могут это определять еще и по тому, сколько запаха хозяина осталось в доме.



Сильное обоняние – одно из основных особенностей собак / A-Z Animals

Глаза оленей меняют цвет в зависимости от времени года

Блестящий, зеркальный слой за сетчаткой в глазах северных оленей меняет цвета в зависимости от сезона. Когда наступает лето, они имеют золотистый цвет, а зимой – синий.

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Зимой глаза оленей синеют, чтобы лучше видеть в темноте / Фото A-Z Animals

Белые медведи имеют черную кожу

У белых медведей черная кожа, которая помогает им поглощать как можно больше тепла. Шерсть у них не белая, а состоит из прозрачных, полых трубочек кератина. Эти трубки рассеивают свет так, что человеческий глаз воспринимает шерсть медведей как белую.



У белых медведей особенная кожа, которая помогает сохранять тепло / Фото A-Z Animals

Младенец кенгуру при рождении имеет размер виноградины

Когда рождается ребенок-кенгуру, которуго называют Джои, она имеет крошечный размер, примерно с виноградину. Малыш настолько слаб, что даже не может сосать, поэтому мать закачивает молоко ему в горло.



Детеныши кенгуру очень крошечные / Фото A-Z Animals