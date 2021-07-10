У світі нараховується понад 1 мільйон видів тварин, і кожен з них має свої особливості та "родзинки".

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Акули, що світяться в темряві

Існує щонайменше 15 видів глибоководних акул, які здатні випромінювати світло. Ці акули живуть надзвичайно глибоко в океані, куди не досягає сонячне світло. Морські біологи стверджують, що ця здатність акул є таким собі камуфляжем від інших морських мешканців.



Дивовижні акули / Фото A-Z Animals

Шимпанзе, що люблять напиватися

У Гвінеї існує певний вид пальм, у соку яких є великий вміст алкоголю. Цим соком дуже люблять частуватися місцеві шимпанзе.



Шимпанзе Гвінеї навіть навчилися використовувати лист, як чашку, що пити улюблений сік / Фото A-Z Animals

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Собаки відчувають час

Собаки можуть передбачити, коли господарі можуть повернутися додому. Вони розвивають це вміння системно, коли людина повертається додому в один і той самий час. На думку вчених, вони можуть це визначати ще й по тому, скільки запаху господаря залишилося в будинку.



Сильний нюх – одна із визначальних особливостей собак / A-Z Animals

Очі оленів змінюють колір залежно від пори року

Блискучий, дзеркальний шар за сітківкою в очах північних оленів змінює кольори залежно від сезону. Коли настає літо, вони мають золотистий колір, а зимою – синій.

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Взимку очі оленів синіють, щоб краще бачити у темряві / Фото A-Z Animals

Білі ведмеді мають чорну шкіру

У білих ведмедів чорна шкіра, яка допомагає їм поглинати якомога більше тепла. Шерсть у них не біла, а складається з прозорих, порожнистих трубочок кератину. Ці трубки розсіюють світло так, що людське око сприймає шерсть ведмедів як білу.



У білих ведмедів особлива шкіра, яка допомагає зберігати тепло / Фото A-Z Animals

Немовля кенгуру при народженні має розмір виноградини

Коли народжується дитина-кенгуру, яку називають джої, вона має крихітний розмір, приблизно у виноградину. Малюк настільки слабкий, що навіть не може смоктати, тому мати закачує молоко йому в горло.



Дитинчати кенгуру надзвичайно крихітні / Фото A-Z Animals