Многие животные выглядят счастливыми, но есть ли они таковыми на самом деле? Для того, чтобы определить, насколько счастливо то или иное животное, нужно проанализировать его стиль жизни, естественных врагов и другие признаки. Вашему вниманию подборка животных, которых смело можно отнести к самым частливым.

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Опоссум

Этих животных часто называют "экипажем очистки природы", поскольку они едят практически все и подчищают отходы. В среде у них почти нет врагов. Кроме того, они имеют иммунитет к тяжелым болезням и недугам, таким как бешенство и яд змеи.

Рацион этих зверюшек разнообразен, они едят даже клещей / Фото A-Z Animals

Пингвин

Пингвины проводят свою жизнь в одной из самых суровых сред на земле, но они не унывают по этому поводу. Их счастье состоит в прочных семейных связях и способности защищать друг друга от хищников.

Семья – главная причина для счастья / Фото A-Z Animals

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними любимцами , о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод , но и взбодрит . Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.

Кукабурра

Эта птичка проводит свою жизнь смеясь. Дикий смеховой призыв кукабурры – один из самых известных звуков австралийского куста. Эти милые птички обычно смеются над рассветом и сумерками. Птицы обвиняют головы назад, широко открывает рот и издают звук, который очень похож на смех.

Смеяться начинает один член семьи и ждет, пока другие присоединятся / Фото A-Z Animals

Осел

Игривые, умные ослы знают, как максимально использовать каждый день. Им нравится общаться и ухаживать друг за другом. Они могут страдать от депрессии, но только тогда, когда остаются наедине.

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Ослы имеют репутацию упрямых, но это упрямство является признаком их ума / Фото A-Z Animals

Дельфин

Эти дружелюбные морские млекопитающие всегда выглядят так, будто они смеются. Дельфины – одни из самых умных животных в мире. Они разработали сложную систему связи между собой и также чрезвычайно заботливы друг к другу. Вместо того, чтобы бросать раненых или слабых членов своей группы, дельфины помогают им выйти на поверхность и получить пищу.

Дельфины - общительные, умные и сочувствующие животные / Фото A-Z Animals

Белка

Это зверек является одним из самых умных грызунов, он распространен во всех уголках мира. Белки научились процветать в городской и провинциальной среде. Они являются важной частью экосистем. Эти маленькие зверьки проводят время за играми и в поисках пищи. Весь день они могут общаться и развлекаться.



Милые зверьки, которые любят играть / Фото A-Z Animals