Возвращение к работе в офисе: как подготовить к этому свою собаку

Возвращение в офисный режим работы может стать испытанием не только для людей, но и для домашних животных. Собаки привыкли видеть своих хозяев дома, и их отсутствие способно вызвать у них тревогу.

Особое беспокойство у специалистов вызывают те воспитанники, которые родились или были приняты в семью во время карантина. Эти животные больше склонны стрессовать при разлуке, и им может потребоваться дополнительная поддержка.

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Признаки тревоги у собаки

Ветеринарная бихевиористка из Лос-Анджелеса Рейчел Маламед отмечает, самыми распространенными признаками являются деструктивное поведение, в частности:

жевание вещей, рытье или царапание, попытка убежать из ограждения или комнаты, чрезмерный лай, вой или нытье, возникающие, когда собаки остаются в одиночестве;

более тонкими реакциями являются постоянное хождение, одышка, ожидание хозяина у дверей или окон. Также животное может не есть, пока вас нет дома.

Если вы не уверены, как ваша собака справляется с вашим отсутствием, ветеринар советует установить камеру, чтобы понаблюдать за поведением своих питомцев.

Как подготовить собаку заранее

Не стоит ждать, когда вы вернетесь в офис, говорит профессор поведения и благополучия животных из колледжа ветеринарной медицины университета Пердью Кэндис Крони. Начните готовить свою собаку уже сейчас.

Животные чувствуют себя хорошо, когда у них есть последовательные и предсказуемые процедуры. Итак, если время кормления, игр, отдыха и физических упражнений изменится, когда люди вернутся на работу, эти изменения следует вносить задолго до этой даты. Постепенный переход к новому графику в течение нескольких недель поможет собакам легче адаптироваться,

– отмечает профессор.



Заранее подготовьте собаку к разлуке / Фото unsplash

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать заранее.

Пока вы все еще дома, проработайте короткие упражнения на самостоятельность, постепенно увеличивая продолжительность и расстояние.

Позаботьтесь о здоровье вашего питомца вместе с высококачественным питанием от Purina®, что станет отличной основой его ежедневного рациона.

Крони советует оставить собаку в другой комнате с любимыми игрушками и лакомствами, которые привлекут его внимание, на тот период, когда вы работаете. Она отмечает, что такие предметы помогут животному связать эти независимые моменты с чем-то веселым и позитивным.

Как только ваша собака выработает определенное терпение, потренируйтесь выходить из дома на очень короткие промежутки времени.

Для начала хватит 5-10 минут. Затем постепенно увеличивайте этот период с удобной для нее скоростью.

Цель состоит в том, чтобы ваш пес имел положительный опыт и не испытывал стресса во время этих упражнений,

– подчеркивает профессорша.

Выберите собаке комфортное место

Перед тем, как пойти на работу, Рейчел Маламед советует оставить собаку в безопасном и привычном для нее месте. Прежде всего это нужно для ее комфорта, а также безопасности. Дело в том, что ограничения иногда могут вызвать чрезмерную тревогу и даже привести к травмам, потому что собака будет пытаться спастись.

Также нужно снизить их чувствительность к таким сигналам как одевание, обувание или звук автомобиля. Эти признаки становятся предвестниками того, что вы оставляете их, и часто собаки начинают испытывать стресс. Чтобы избежать этого, продемонстрируйте эту процедуру несколько раз тогда, когда на самом деле вам не нужно никуда ехать.



Выберете собаке комфортное место / Фото unsplash

Избегайте чрезмерной суеты во время приветствия и прощания

Если вы здороваетесь или прощаетесь с собакой слишком долго, или же чрезмерно эмоционально, ваш питомец набирается энергии, которая может усилить его тревогу.

Когда вы придете домой, подождите, пока ваша собака успокоится, а затем спокойно поздоровайтесь с ней,

– говорит Маламед.

Не забывайте также вознаграждать животное похвалой или физическим прикосновением в то время, когда она не ищет вашего внимания, например, когда просто лежит на диване или тихо играет с игрушкой. Это поможет укрепить спокойное поведение.

Прежде чем уйти

Перед тем, как пойти на работу, профессор Крони советует выделить время на утреннюю прогулку и игры со своим щенком. Эти занятия утомят, его и он будет спать, пока вас нет.

Оставьте собаке любимые игрушки и лакомства, если вы едете на день.

При возможности найдите человека, который сможет в полдень выгулять вашего питомца.

Вы также можете оставить включенным на низкой громкости телевизор или радио, чтобы создать успокаивающий фон.

Перед работой поиграйте с собакой, чтобы она спала, когда вас не будет дома / Фото unsplash

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Вернувшись домой

Если вы обнаружите загрязненный ковер, царапины на мебели или другой вред в доме, ни в коем случае не наказывайте за это своего питомца. Ведь, говорит ветеринар, это лишь усилит его обеспокоенность и разрушит связь, которую вы строили в течение этих нескольких недель.

Это поведение происходит от физиологической реакции на стресс, которую они не могут контролировать,

– Маламед объясняет.

Однако, если ваш питомец будет и впредь демонстрировать признаки тревоги при разлуке, она советует обратиться к своему ветеринару или бихевиористу. Без вмешательства тревога со временем может ухудшиться и стать потенциальной проблемой безопасности и благополучия для питомца, говорит Маламед.