Возьми собаку на работу: почему в этот день украинцы идут в офисы с любимцами

Немало хозяев хотели бы не расставаться со своими песиками даже на рабочем месте. Именно поэтому в мире ежегодно отмечают день, когда можно прийти на рабочее место со своей собакой.

Украинцы с удовольствием приобщаются к этому флешмобу. Сегодня много работников офисов по всей стране будут гладить, фотографировать и обнимать собак всех размеров и цветов.

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Так этот день отмечают в мире

Зачем брать собаку на работу

Во-первых, это полезно для животного. Собаки – социальные существа, они обожают быть рядом с хозяином. День, проведенный вместе со своим человеком в непривычной обстановке, становится для них замечательным опытом.

Во-вторых, это способствует налаживанию связей в коллективе. Будьте уверены, немало ваших коллег придут в восторг от вашего любимца и это будет способствовать дружбе и социализации между людьми.

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В-третьих, вы расскажете миру о своем песике. Например, если вы взяли животное из приюта или улицы, ваш опыт может вдохновить коллег поступить так же.

В-четвертых, это весело! Этот день запомнят все: вы, ваш любимец, коллеги и руководство. А великолепные фотографии вашей собаки на рабочем месте еще долго будут радовать друзей в соцсетях.

Поэтому размышлять не нужно – однозначно воспользуйтесь случаем взять любимца на работу.

О чем надо помнить, когда берешь собаку на работу

Не все люди любят собак, а кто-то имеет аллергию, поэтому предварительно лучше согласовать, что вы придете с собакой. Договоритесь, в каком кабинете она будет находиться, а куда ей лучше не заходить. Сначала держите вашего любимца на поводке, знакомьте его с новым местом и людьми осторожно. Даже вежливая и воспитанная собака может испугаться и от стресса стать агрессивной. Если ваши коллеги тоже пришли с собачками, осторожно познакомьте их. Не все собаки могут подружиться, поэтому лучше – держать их на поводках отдельно друг от друга, чтобы не провоцировать конфликты. Если ваши любимцы все же нашли общий язык, следите, чтобы они не превратили ваш офис в собачью площадку! Ведь песики могут начать играть и бегать очень активно и создать настоящий хаос. Сразу установите определенные правила. Расскажите коллегам, можно ли гладить вашего любимца, можно ли угостить вкусняшками и какими, а также то, чего лучше не делать. Это поможет избежать конфликтов и сохранить ваши нервы и здоровье животного. А еще лучше – возьмите разрешенное лакомство, и давайте его коллегам, когда они захотят угостить собаку. Так все точно останутся довольны. Обязательно возьмите с собой еду и воду для животного, можно взять подстилку для сна. 8 часов – немало для животного, поэтому обеспечьте ему необходимый комфорт. Хорошо выгуляйте собаку утром, а в течение дня хотя бы раз выйдите с любимцем на улицу – это поможет ему снять стресс и справить естественные потребности.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

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