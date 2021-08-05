Воспитали своих хозяев: 10 смешных фото действительно наглых кошек
5 августа 2021 , 21:18Читати новину українською
Источник:Reddit
Некоторые животные становятся такими наглыми, что владельцы уже не чувствуют себя хозяевами в доме. Только посмотрите на этих хвостатых хулиганов, которые позволяют себе абсолютно все.
Несмотря на несносный характер, люди все равно любят своих котиков. Вот только жизнь в доме идет целиком и полностью по правилам хвостатых.
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