Воспитали своих хозяев: 10 смешных фото действительно наглых кошек

5 августа 2021 , 21:18
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Источник:

Reddit

Некоторые животные становятся такими наглыми, что владельцы уже не чувствуют себя хозяевами в доме. Только посмотрите на этих хвостатых хулиганов, которые позволяют себе абсолютно все.

Несмотря на несносный характер, люди все равно любят своих котиков. Вот только жизнь в доме идет целиком и полностью по правилам хвостатых.

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Кот сам решает, где ему спать


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Котик просто любит сидеть на голове


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Годы идут, а работать приходится в тех же условиях


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Елка маленькая, чтобы было не жалко – уже известно, что с ней будет


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Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Помощник врача осматривает кабинет


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Зачем домик, если есть замечательный ковер


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Без комментариев


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Удобно, пожалуй буду спать здесь


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Если хорошо присмотреться, можно увидеть главное украшение стола


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Отличный способ нейтрализовать кота


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Автор: Аліна Рудченко