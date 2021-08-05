Попри нестерпний характер, люди все одно люблять своїх котиків. От тільки життя в будинку відбувається цілком та повністю за правилами хвостатих.
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Кіт сам вирішує, де йому спати
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Котик просто любить сидіти на голові
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Роки йдуть, а працювати доводиться в тих же умовах
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Ялинка маленька, щоб було не шкода – вже відомо, що з нею буде
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Помічник лікаря оглядає кабінет
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Навіщо будиночок, якщо є чудовий килим
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Зручне місце, буду спати тут
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Якщо добре придивитися, можна побачити головну прикрасу столу
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Чудовий спосіб нейтралізувати кота
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