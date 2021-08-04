Альпаки тягнули свої довгі шиї, щоб понюхати невідомого звіра. А коли кіт робив різкі рухи, вони швидко підіймали голови вгору – невідомо, що на думці в такого "страшного" хижака.

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А ось котика усі 3 альпаки зовсім не бентежили. Він гуляв поміж них, задерши хвіст, і не виявляв ані страху, ні надмірної цікавості.

Коли пухнастик вирішив піти геть, великі тварини, як заворожені, почали слідувати за ним.

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