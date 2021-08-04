Альпаки тянули свои длинные шеи, чтобы понюхать неизвестного зверя. А когда кот делал резкие движения, они быстро поднимали головы вверх – неизвестно что на уме у такого "страшного" хищника.
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А вот котика все 3 альпаки совсем не смущали. Он гулял между ними, задрав хвост, и не проявлял ни страха, ни повышенного интереса.
Когда пушистик решил уйти, крупные животные, как завороженные, начали следовать за ним.
Альпаки заинтересовались котом: смешное видео
Пользователи ютуба комментируют замечательное видео:
- "Альпаки очень милые".
- "Кота тоже нужно постричь".
- "Это дитя не с моей стороны семьи. Я требую ДНК-тест!".
- "Почему он такой маленький?».