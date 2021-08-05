Несмотря на несносный характер, люди все равно любят своих котиков. Вот только жизнь в доме идет целиком и полностью по правилам хвостатых.

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Кот сам решает, где ему спать

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Котик просто любит сидеть на голове

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Годы идут, а работать приходится в тех же условиях

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Елка маленькая, чтобы было не жалко – уже известно, что с ней будет

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Помощник врача осматривает кабинет

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Зачем домик, если есть замечательный ковер

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Без комментариев

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Удобно, пожалуй буду спать здесь

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Если хорошо присмотреться, можно увидеть главное украшение стола

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Отличный способ нейтрализовать кота

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