Ворвалась в кадр: бесстыжая чайка испортила романтическое видео на пляже
Источник:Daily Mail
Пара из Австралии хотела снять романтическое видео на берегу океана. Влюбленные даже не подозревали, что их романтику разрушат наглые чайки.
Джейс Спайсер и его девушка Макита Донован отдыхали на пляже в Дампьере, Западная Австралия. Когда солнце начало прятаться за горизонт, парень и девушка решили снять милое видео.
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Кричала и кривлялась
Чайка вела себя очень смешно / Скриншот с видео
Но они и не подозревали, что романтику прервет наглая чайка. Птичка зашла в кадр и начала смешно двигаться.
Далее незваная гостья стала кричать достаточно резким и неприятным голосом. Впоследствии к ней присоединился еще один товарищ, однако тот вел себя тихо.
Впоследствии к чайке присоединился товарищ / Скриншот с видео
Пара не знала о чайке на видео
Кажется, что птица специально позирует для видео / Скриншот с видео
Между тем влюбленные позировали на камеру и романтично смотрели на закат. Они даже не подозревали, что их видео безнадежно испорчено.
Только на следующий день, когда Джейс и Макита начали просматривать кадры, они увидели, что случилось. Конечно, им было немного обидно из-за этого инцидента. Но одновременно и очень смешно.
Кажется, чайка знала, что только что испортила наше романтическое видео, и посмеялась над нами, – рассказывает Джейс.
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Посмотрите, как чайка испортила романтическое видео
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