Ворвалась в дом и спряталась в люстре: белка наделала переполох в доме у мэра Полтавы

Белка неожиданно забежала в дом мэра Полтавы. Чтобы поймать животное, Александру Мамаю пришлось вызвать специальную бригаду.

Об инциденте сообщают полтавские СМИ. Обессиленная белка пыталась спрятаться на роскошной люстре, но ее начали ловить.

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Мэр курьезно комментировал ситуацию

На видео можно увидеть, что животное ловил мужчина в специальных защитных перчатках. Это – важный момент, ведь дикие животные от страха и паники могут укусить человека.

У нее уже сил нет. Она поняла, что за ее душой идут. Она молодая еще, – забавно комментировал ситуацию Александр Мамай.

В конце видео заметно, что белка спрыгнула с люстры и оказалась на полу.

Неизвестно, что случилось с животным, однако надеемся, что его поймали и вернули в лес.

Понять поведение животных иногда очень сложно. Но в чем мы уверены, так это в том, чтовы сможете точно угадать со вкусами своего домашнего любимца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четырехлапым гурманам.

В дом Александра Мамая забежала белка: смотрите видео

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Летом белка ворвалась в супермаркет

Инцидент произошел в одном из ТРЦ Харькова. Животное забежало в супермаркет и начало бегать по торговому залу.

Когда белочка набегалась, то уселась на тележки для продуктов. Сотрудники супермаркета не могли поймать животное сами.

На помощь пришли волонтеры, которые выловили животное с помощью специального сачка.

Белку выпустили в лесу недалеко от ТРЦ.



Белка забежала в харьковский ТРЦ / Скриншот с видео

Что делать, если в дом забежала белка

Не паникуйте и не волнуйтесь. Белка боится не меньше вас и тоже с радостью покинет ваш дом. Если в дом забежала белка, в первую очередь нужно позаботиться о маленьких детях и домашних животных. Немедленно изолируйте их в другой комнате или даже выпустите во двор. Сделайте все, чтобы они избежали контакта с диким животным. Сначала попробуйте открыть окна и двери (если живете в частном доме). Не приближайтесь к белке, лучше всего – оставить ее одну в комнате на некоторое время. Когда животное почувствует себя в безопасности, оно начнет искать выход. Если этот способ не помогает, придется ловить животное. Белки могут быть переносчиками бешенства и других болезней, поэтому не ловите этих зверей голыми руками. Используйте сачки, специальные ловушки для кошек или подручные материалы: например коробку. Во избежание укусов используйте защитные перчатки и закрытую одежду. После того как белка покинула ваш дом, продезинфицируйте все поверхности, которых она касалась. Если животное все же укусило или даже просто поцарапало вас – немедленно обратитесь к врачу!



Если в дом забежала белка, не паникуйте и не прикасайтесь к ней руками / Фото Unsplash

Текст сообщения:

Белка искала орехи в имении Мамая. Федорович вызвал бригаду, чтобы поймать животное. Белка бегала по дому, а потом вскочила на люстру.

За кадром слышен голос городского головы: "У нее уже сил нет. Она поняла, что за ее душой идут. Она молодая еще".

Белка слетела из люстры, но убежать от рук человека не удалось. В дальнейшем ее судьба неизвестна.